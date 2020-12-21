Seneler sonra yeniden İbo Show'a konuk olan Zara'nın değişimi görenleri şaşırttı!

Seneler sonra yeniden Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan İbo Show’a birbirinde ünlü isimler konuk olarak dahil olmaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan İbo Show bölümünde konuklar Oktay Kaynarca, Zara, Yılmaz Vural ve Oya Başar oldu.

Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Zara, programda söylediği şarkılar dinleyen herkesi etkilemeyi başardı. Ancak sosyal medya üzerinde ünlü sanatçının 1998 senesinde İbo Show’a konuk olduğu hali ile 2020 senesindeki hali karşılaştırılmaya başlandı. Zara’nın 1998-2020 seneleri arasındaki değişimi gören herkesi şaşırtmayı başardı.

Yeni albümü için imajını yenilemişti

Doğallığı kaybolmuş

Zara, son olarak çıkaracağı yeni albüm için imajında değişikliğe gitmişti. Yeni imajıyla dikkatleri üzerinde toplayan Zara, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da eleştirildi.

Zara’nın 1998 ile 2020 seneleri arasındaki değişimini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, eski halinden eser kalmadığını ve yüzündeki doğallığın kaybolduğunu belirttiler. Aşağıdaki kısımda Zara’nın eski ve yeni hali yer alıyor.