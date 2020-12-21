İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...

Seneler sonra yeniden İbo Show'a konuk olan Zara'nın değişimi görenleri şaşırttı!

Seneler sonra yeniden yayın hayatına başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları arasında ünlü şarkıcı Zara da yer aldı. Zara'nın yeni imajı birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirilirken 1998 ile 2020 seneleri arasındaki değişimi görenleri şaşırtmayı başardı...

21 Aralık 2020 Pazartesi 06:39
Seneler sonra yeniden İbo Show'a konuk olan Zara'nın değişimi görenleri şaşırttı!
Takip Et:

Seneler sonra yeniden Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan İbo Show’a birbirinde ünlü isimler konuk olarak dahil olmaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan İbo Show bölümünde konuklar Oktay Kaynarca, Zara, Yılmaz Vural ve Oya Başar oldu.

Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Zara, programda söylediği şarkılar dinleyen herkesi etkilemeyi başardı. Ancak sosyal medya üzerinde ünlü sanatçının 1998 senesinde İbo Show’a konuk olduğu hali ile 2020 senesindeki hali karşılaştırılmaya başlandı. Zara’nın 1998-2020 seneleri arasındaki değişimi gören herkesi şaşırtmayı başardı.

Yeni albümü için imajını yenilemişti

Zara, son olarak çıkaracağı yeni albüm için imajında değişikliğe gitmişti. Yeni imajıyla dikkatleri üzerinde toplayan Zara, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da eleştirildi.

Doğallığı kaybolmuş

Zara’nın 1998 ile 2020 seneleri arasındaki değişimini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, eski halinden eser kalmadığını ve yüzündeki doğallığın kaybolduğunu belirttiler. Aşağıdaki kısımda Zara’nın eski ve yeni hali yer alıyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 06:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZaraIbo Showİbrahim Tatlıses
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel dünyanın en güzel kadını olarak seçildi!
Hande Erçel dünyanın en güzel kadını olarak seçildi!
Beyazıt Öztürk'ün 1 yıllık reklam anlaşmasından alacağı para duyanları şoke etti!
Beyazıt Öztürk'ün 1 yıllık reklam anlaşmasından alacağı para duyanları şoke etti!
Coşkun Sabah kızı ile arasını bozan bikinili fotoğrafları hakkında konuştu
Coşkun Sabah kızı ile arasını bozan bikinili fotoğrafları hakkında konuştu
Nusret'ten büyük gaf! Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanımadı
Nusret'ten büyük gaf! Dünyaca ünlü şarkıcıyı tanımadı
Barış Murat Yağcı'dan ilanı aşk! 'Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?'
Barış Murat Yağcı'dan ilanı aşk! 'Gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?'
Ayrılık Hadise'si Kaan Yıldırım'ın jestiyle sona erdi
Ayrılık Hadise'si Kaan Yıldırım'ın jestiyle sona erdi

Popüler Haberler

Fox TV canlı yayın akışı 21 Aralık 2020 Pazartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 21 Aralık 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
Yemin dizisine katılan Cansu Tuman kimdir? Feride karakteri kimdir?
Fizik Mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Enerji sistemleri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Elektrik mühendisi nedir? Elektrik mühendisi olmak için şartlar ne, ne iş yapar?
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2020 yılı burs miktarı
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı, neden yok? Fatmagül'ün Suçu Ne yayından kaldırıldı mı?
Mucize Doktor yeni sezonda ki Akın ve Annesi kimdir?
2019 Rebîulâhir ayı ne zaman başlıyor? Rebîulâhir ayı ibadetleri nelerdir?
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin amacı nedir? EGM Emeklilere ne gibi imkanlar sağlamaktadır?
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 21 Aralık 2020 Pazartesi Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
2020 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Engellilere devletten 11 maddi yardım
Engelli çalışanlarda erken emeklilik şartları nelerdir? 2020
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2020 sgk cenaze yardım sorgulama
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.