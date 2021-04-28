Senaryo gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Avşar kızı, arkadaşını hastanelik etti!

Attığı her adım ve yaptığı her hareketle adından söz sürekli söz ettirmeye devam eden Hülya Avşar, uzun süre bir projede yer almamış ve 57 yaşındaki güzel oyuncu sevilen dizi Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz karakterine hayat vererek ekranlara geri dönüş yapmıştı.

Dizide yüzüne uygulattırdığı filtrelerle gündemine en çok konuşulan ismi haline gelen Hülya Avşar cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Sette oldukları sırada senaryo gereği rol arkadaşı'naattı. Elinin dozunu ayarlayamayan Avşar kızı bir tokatla meslektaşının çenesini çıkardı.

Hülya Avşar'ın attığı tokadın ardından Ertuğrul Postoğlu çene kemiği çıkması yüzünden acı içinde kıvranmaya başladı. 54 yaşındaki başarılı oyuncu set ekibi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Rol arkadaşının başına gelenlerden dolayı çok üzülen Hülya Avşar, arkadaşından defalarca özür diledi ve onu kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı hastaneye yönlendirdi. Hastanede tedavisi tamamlanan Ertuğrul Postoğlu'nun bir kaç gün dinleneceği ce ondan sonra sete geri döneceği öğrenildi.