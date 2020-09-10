Sen Çal Kapımı dizisinin Ceren'i Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hakkında bilgiler

Yeni başlayan Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosunda yer alan Melisa Döngel, dizide Ceren karakterine hayat vermektedir. Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan genç oyuncu, maskesini çenesinin altında tuttuğu için eleştirilmişti. Dizide başarılı bir performans sergileyen Döngel, bu hareketi ile takipçileri tarafından tepki topladı.

Melisa Döngel kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli sanat Akademisi’nde oyunculu eğitimi almıştır. 2014 yılında televizyon dünyasına adım atan güzel oyuncu, Elif dizisinde ilk kez televizyonda boy göstermiştir.

Elif dizisinin ardından birçok dizide yer alan Döngel, gösterdiği etkili performans sayesinde birçok yapım tarafından tercih edilen oyunculardan biri olmuştur. 1.74 metre boya sahip olan başarılı oyuncu, 54 kilodur.

Melisa Döngel kaç yaşında?

Uzun yıllardır televizyon sektöründe bulunan Melisa Döngel 21 yaşındadır.

Melisa Döngel Instagram

21 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Döngel melisadongel kullanıcı adı ile Instagram’da bulunmaktadır.

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