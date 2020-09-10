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Sen Çal Kapımı dizisinin Ceren'i Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hakkında bilgiler

Son yılların en popüler oyuncularından biri olan Melisa Döngel, dizi takipçileri tarafından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde maskesini doğru takmadığından dolayı eleştirilerin odak noktası olan güzel oyuncu hakkında bilgiler paylaşıldı.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:14
Sen Çal Kapımı dizisinin Ceren'i Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hakkında bilgiler
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Yeni başlayan Sen Çal Kapımı adlı dizinin kadrosunda yer alan Melisa Döngel, dizide Ceren karakterine hayat vermektedir. Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan genç oyuncu, maskesini çenesinin altında tuttuğu için eleştirilmişti. Dizide başarılı bir performans sergileyen Döngel, bu hareketi ile takipçileri tarafından tepki topladı.

Melisa Döngel kimdir?

1999 İstanbul doğumlu olan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli sanat Akademisi’nde oyunculu eğitimi almıştır. 2014 yılında televizyon dünyasına adım atan güzel oyuncu, Elif dizisinde ilk kez televizyonda boy göstermiştir.


Elif dizisinin ardından birçok dizide yer alan Döngel, gösterdiği etkili performans sayesinde birçok yapım tarafından tercih edilen oyunculardan biri olmuştur. 1.74 metre boya sahip olan başarılı oyuncu, 54 kilodur.

Melisa Döngel kaç yaşında?

Uzun yıllardır televizyon sektöründe bulunan Melisa Döngel 21 yaşındadır.

Melisa Döngel Instagram

21 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Döngel melisadongel kullanıcı adı ile Instagram’da bulunmaktadır.

Melisa Döngel dizileri ve filmleri

  • 2020 - Sen Çal Kapımı (Ceren Başar)
  • 2019 - Aşk Ağlatır (Cemre Balaban)
  • 2018 - Bizim Hikaye (Deniz Çelik)
  • 2016 - Arka Sokaklar (Nil)
  • 2016 - Hangimiz Sevmedik (Sevtap)
  • 2014 - Elif (Süreyya)


Son Güncelleme: 10.09.2020 19:14
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Anahtar Kelimeler:
Melisa DöngelHayatıDizileri
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