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Sen Çal Kapımı dizisinde flaş ayrılık! Yeni bölümle birlikte veda edecek..

Bir TV kanalında ekrana gelen başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in üstlendiği Sen Çal Kapımı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. İşte veda eden isim...

19 Kasım 2020 Perşembe 22:23
Sen Çal Kapımı dizisinde flaş ayrılık! Yeni bölümle birlikte veda edecek..
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Bir TV kanalında yayınlanan ve ilk bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine sahip olmayı başaran Sen Çal Kapımı dizisine 13. Bölümde giren ve bir iç mimarı canlandıran Efe Akman karakterine hayat veren oyuncu Ali Ersan Duru’nun 21. Bölümde diziye veda edeceği söylendi. Yaşanan bu gelişme ise Ali Ersan Duru'nun hayranlarını üzdü. 

İyi bir çıkış yakalayan ancak son dönemlerde ciddi bir düşüş yaşamaya başlayan sevilen dizi için reytinglerin artması amacıyla ilk önce gün değişikliğine gidildi.


Gün değişikliğinin diziye ne kadar etki edileceği merak edilirken diziye yeni kanların katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

Sevilen dizinin Çarşamba günü olan yayın günü yapılan değişiklikle birlikte Cumartesi gününe alındı.



Son Güncelleme: 19.11.2020 22:23
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Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıSüpriz Ayrılık
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