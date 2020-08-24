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Sen anlat karadeniz dizisinin başrol oyuncusu Nefes kırmızı bikinisi ile dikkatleri çekti

Sen anlat karadeniz dizisi ile geniş bir hayran kitlesi olan ve Nefes karakterinin canlandıran oyuncu İrem Helvacıoğlu, kırmızı bikinisi ile dikkatleri üzerine çekti.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:32
Sen anlat karadeniz dizisinin başrol oyuncusu Nefes kırmızı bikinisi ile dikkatleri çekti
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Sen anlat karadeniz dizisi ile geçtiğimiz sezon ekranlarda rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu tatiline devam ediyor.

Dizide Nefes karakterini oynayan güzel oyuncu bu süreçte doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Helvacıoğlu şu sıralarda tatiline Çeşme sahillerinde devam ediyor.

Bu süreçte hayranlarını ihmal etmeyen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, takipçilerine paylaştığı kırmızı bikini makyajsız fotoğrafı kısa süre içinde beğenildi.


Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan Helvacıoğlu'nun yaklaşık 3,5 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte oyuncu İrem Helvacıoğlu'nın birbirinden doğal ve güzel o pozları

 

 

 



Son Güncelleme: 24.08.2020 15:32
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Anahtar Kelimeler:
Nefesİrem HelvacıoğluSen Anlat Karadeniz Dizisi
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