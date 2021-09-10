Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan ayrılığının sebebi ne, neden ayrıldılar?

Berk Atan da aynı hamleyle yanıt verdi!

Selin Yağcıoğlu, geçen senelerde Uğur Balarısı ile evlenmiş ancak ikilinin evliliği kısa sürmüş ve boşanmıştı. Birkaç ay önce ise Yağcıoğlu’nun yakışıklı oyuncu Berk Atan ile birlikte olduğu ortaya çıkmış hatta genç çiftin evleneceği konuşulmuştu. Ancak birkaç gün önce Yağcıoğlu’nun Berk Atan’ı sosyal medya hesabında sildiği görüldü. Bu gelişme sonrasındaysa güzel fenomen ilişkisinin bittiğiyle ilgili açıklama yaparak son noktayı koydu. Yağcıoğlu’nun açıklaması sonrasındaysa ikilinin hayranları ilişkinin neden bittiğini merak etmeye başladı.

Selin Yağcıoğlu’nun yaptığı açıklama sonrasında Berk Atan da ilişkilerinin bittiğini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Çiftin bu hamleler sonrasında ilişkilerini neden bitirdiklerine dair açıklama yapmaları beklense de henüz öyle bir açıklama gelmedi.