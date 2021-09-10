İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
Son Dakika
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan...
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
Son Dakika
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere...
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar durdu!
Son Dakika
Müteahhitlerin boykotu devam ediyor! İnşaatlar...
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
Son Dakika
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir...

Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan ayrılığının sebebi ne, neden ayrıldılar?

Instagram fenomeni Selin Yağcıoğlu ile oyuncu Berk Atan kısa süre önce ilişki yaşadıklarını duyurmuş ve ikili birlikte tatile çıkarak güzel günler geçirmişti. Her fırsatta aşklarını dile getiren çiftin evlenmesi beklenirken geçtiğimiz günlerde ikili yaptıkları paylaşımla ayrıldıklarını duyurmuştu. Peki, Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan ayrılığının sebebi ne? Neden ayrıldılar? İşte detaylar…

10 Eylül 2021 Cuma 14:55
Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan ayrılığının sebebi ne, neden ayrıldılar?
Takip Et:

Selin Yağcıoğlu, geçen senelerde Uğur Balarısı ile evlenmiş ancak ikilinin evliliği kısa sürmüş ve boşanmıştı. Birkaç ay önce ise Yağcıoğlu’nun yakışıklı oyuncu Berk Atan ile birlikte olduğu ortaya çıkmış hatta genç çiftin evleneceği konuşulmuştu. Ancak birkaç gün önce Yağcıoğlu’nun Berk Atan’ı sosyal medya hesabında sildiği görüldü. Bu gelişme sonrasındaysa güzel fenomen ilişkisinin bittiğiyle ilgili açıklama yaparak son noktayı koydu. Yağcıoğlu’nun açıklaması sonrasındaysa ikilinin hayranları ilişkinin neden bittiğini merak etmeye başladı.

Berk Atan da aynı hamleyle yanıt verdi!

Selin Yağcıoğlu’nun yaptığı açıklama sonrasında Berk Atan da ilişkilerinin bittiğini sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Çiftin bu hamleler sonrasında ilişkilerini neden bitirdiklerine dair açıklama yapmaları beklense de henüz öyle bir açıklama gelmedi.


Son Güncelleme: 10.09.2021 14:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Selin Yağcıoğlu Ve Berk Atan Ayrıldı MıSelin Yağcıoğlu Ve Berk Atan Neden Ayrıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Güzel sunucu Esra Erol takipçilerinden öyle bir şey istedi ki... Erol'un isteği herkesten taktir topladı!
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Ebru Şallı yürek hoplattı
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

11 Eylül 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Eylül Cumartesi at yarışı programı
TJK 10 Eylül 2021 Cuma at yarışı sonuçları
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri
10 Eylül 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Eylül 2021 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Nöbetçi Noter 11 Eylül 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 11 Eylül 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, mesleği ne ve kaç yaşında?
Rüyada misafirliğe gitmenin anlamı nedir?
Rüyada lokum yemek ne anlama geliyor? Rüyada lokum görmek iyi midir?
19 Eylül 2021 ALES sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
10 11 Temmuz hafta sonu sınav var mı, DGS sınavı bu hafta mı?
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Doğum iznine hangi haftada çıkılır? 2021 Doğum izni nasıl kullanılır?
3 Bankadan düşük faizli acil onaylı 60 ay vadeli 18 Bin TL kredi kampanyası
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 30 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7 dizi, film ve programları
ALES 2 sınavı ne zaman? 2021 ALES /2 sınav tarihi
2021 yılı dönüm başı tarla parası ne kadar? Devlet tarla parası desteği nedir, tarla parası nasıl alınır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin adı değişti! İlk tanıtım izleyici karşısına çıktı
FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?
İŞKUR DSİ kura sonuçları açıklandı mı?
İBB 1200 TL destek avans başvuru nedir, başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.