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Selin Şekerci komik anılarıyla herkesi güldürdü

Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece adlı talk show programına katılan ünlü oyuncu Selin Şekerci komik anılarıyla herkesi güldürmeyi başardı.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:34
Selin Şekerci komik anılarıyla herkesi güldürdü
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Sosyal medya platformu Youtube’da gösterilen ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ adlı programının konuğu olan ünlü oyuncu Selin Şekerci, komik anıları ile izleyenleri güldürdü. Şekerci, bu sektöre küçük yaşlarda girdiğini belirtirken, oyunculuk yaparken bir taraftan da konservatuvar sınavlarına hazırlandığını ve her yıl 9 Eylül Üniversitesinin sınavlarına girdiğini söyledi.

Yetenek sınavlarında bulunan jüri üyelerinin kendisine 'Yine mi sen geldin?' dediklerini söyleyen Şekerci, "Her yıl usanmadan giriyordum sınavlara, hatta hiç unutmam bir jüri üyesinin 'O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyonda iş yapsın, onda tiyatro enerjisi yok' söylediğini duymuştum. Sonra o jüri üyesi benim oynadığım bir dizide için seçmelere girmişti. Başka bir şey söylememe gerek yok." sözlerini söyleyerek izleyenleri kahkahaya boğdu.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:34
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Anahtar Kelimeler:
Selin şekerciİbrahim Selim
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