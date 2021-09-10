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Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
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Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!

Eşi Gökhan Çıra ile boşanacaklarına dair çıkan haberleri doğrulayan Selin Ciğerci magazin gündeminden düşmüyor. Deniz Akkaya ile yaşadığı polemikler sonrasında Ciğerci’nin eski dostu Kerimcan Durmaz da Ciğerci hakkında şok eden iddialarda bulundu. İşte detaylar…

10 Eylül 2021 Cuma 14:45
Selin Ciğerci'ye eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şok iddia!
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Son dönelerde Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasında yaşanan gerilimler bitmek bilmiyor. Selin Ciğerci’yle ilgili konuştuğu için üç gün zorlama hapis cezası alan Deniz Akkaya, tüm bunlara rağmen Ciğerci hakkında konuşmaktan geri kalmıyor. Son olarak sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz isimli programda konuşan Akkaya, Selin Ciğerci’nin boşanma olayının tamamen oyun olduğunu iddia etti.

Kerimcan Durmaz’dan şok iddia

Deniz Akkaya’nın iddiası sonrasında Ciğerci’nin eski yakın dostu Kerimcan Durmaz da boşanma olayıyla ilgili konuştu. Eski arkadaşının hayatının kendisini ilgilendirmediğini belirten Durmaz, paylaşımının sonunda Selin Ciğerci’nin boşanma olayını bir plan veya yeni bir ürün reklamı için yaptığı iddiasında bulundu.


Son Güncelleme: 10.09.2021 14:45
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