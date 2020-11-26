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Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!

Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlilik hayatı aldatma haberleri magazin gündemine damga vurdu. Selin Ciğerci büyük bir aşkla evlendiği,Gökhan Çırayı gerçekten aldattı mı merak ediliyor. Selin Ciğerci ve eşini aldattığı öne sürülen Tolga Polat isimli şahsın ne kadar zamandır birlikte oldukları herkes tarafında merak ediliyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 17:27
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
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Ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci son günler de evlilik hayatındaki aldatma olayları ile gündemden düşmüyor. Selin Ciğerci,  Gökhan çıra çiftinin evliliklerinden gelen aldatma haberleri gündemi sarsmaya devam ediyor. Gökhan çıra eşi selin Ciğerci’yi , Sunucu Melisa Emirbayer le aldattığı konuşulan ve magazin gündemini bir süre sarsmıştı. Şu anda Ünlü Fenomen Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çırayı ,Tolga Polat la aldattığı fotoğraflarla belgenerek ortaya çıktı.

Birlikte Çekilen Fotoğraflarını Canlı Yayında Paylaştı

Ünlü Fenomen Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra’yı aldattığı iddia edilen Tolga Polat Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına telefonla bağlanarak  gündemden uzun süre düşmeyecek konuşmalar yaptı ve ünlü fenomenle yaşadığı ilişkiyi anlatan Tolga Polat, Selin Ciğerci ile birlikte çekilmiş olan samimi fotoğraflarını yayınladı.

Gökhan, Selin’le Konuştuğumuz Mekanı Bastı

Tolga Polat tüm bu haberlere böyle cevap verdi:

Selin’le bir dönem ilişkimiz oldu. Hatta Gökhan, Selin’le konuştuğumuzu öğrenmiş geldi mekan bastı, tehdit etti.” Dedi


“Kerimcan’ın  Evinde Buluştuk”

Selin Ciğerci’nin eşini kendisiyle aldattığını öne süren, Tolga Polat, ”Gökhan evde olamdığı zaman görüntülü konuşuyorduk. Birkaç kere görüştük. Kerimcan’ın  evinde buluştuk, dışarıda da görüştük” diye konuştu.

Samimi Görüntüler

Tolga Polat’ın yapmış olduğu tüm bu açıklamalar ekran başındaki ve stüdyodaki herkesi şok ederken ortaya çıkan samimi fotoğraflar ihaneti belgeli olarak ispatlıyor.

 Gökhan Çıra’nın da Eşini Aldattığı İddia Edilmişti.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ve Futbolcu eşi ile ilgili bomba bir iddia daha konuşulmuştu. Bütün bu dedikodulara göre : Ünlü futbolcu Gökhan Çıra, eşi  Selin Ciğerci’yi sunucu Melisa Emirbayer le aldattı. Bunu duyan Selin Ciğerci ise öfkelenerek Melisa Emirbayer’in boğazına bıçak dayadı. Tüm bu konuşulan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Ciğerci ” Şoktayım, psikolojim bozuldu dedi. Aha sonra Emirbayer ile birlikte video çekmiş. Melisa Emirbayer videoda kandırıldğını söylemişti.



Son Güncelleme: 26.11.2020 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Selin CiğerciAldatmaGökhan Çıra
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