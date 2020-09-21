Selin Ciğerci'den eğitime destek!

kısa süre önce kendi kozmetik firmasını kurarak bu alana odaklandı ve uzaktanhareketine verdiği destek dikkat çekti.

Selin Ciğerci, geçtiğimiz hafta taşıyıcı anne olduğu için Deniz Akkaya tarafından ağır eleştiriler almış ve gündeme gelmişti. Selin Ciğerci bu hafta yaptığı yardımla herkesin dikkatini çekti. Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, Acun Ilıcalı'nın başlattığı uzaktan eğitim kampanyasına 200 bin lira bağışladı.

Ciğerci, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerde bulunduğunu ve gelecek yıl bir okul inşa edeceğini de duyurdu. Ciğerci yaptığı açıklamada inşa edeceği okulun kız meslek lisesi olacağını söyledi.