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Selin Ciğerci'den eğitime destek!

Geçtiğimiz haftalarda Deniz Akkaya ile televizyonda canlı yayın vasıtasıyla tartışma yaşayan Selin Ciğerci gündem olmuştu. Bu hafta ise yapmış olduğu destek ile dikkatleri üzerine çekti. Acun Ilıcalı'nın başlatmış olduğu uzaktan eğitim kampanyasına eşi Gökhan Çıra ile destekte bulundu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:35
Selin Ciğerci'den eğitime destek!
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Selin Ciğerci kısa süre önce kendi kozmetik firmasını kurarak bu alana odaklandı ve uzaktan eğitim hareketine verdiği destek dikkat çekti.

Selin Ciğerci, geçtiğimiz hafta taşıyıcı anne olduğu için Deniz Akkaya tarafından ağır eleştiriler almış ve gündeme gelmişti. Selin Ciğerci bu hafta yaptığı yardımla herkesin dikkatini çekti. Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra, Acun Ilıcalı'nın başlattığı uzaktan eğitim kampanyasına 200 bin lira bağışladı.

Ciğerci, Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerde bulunduğunu ve gelecek yıl bir okul inşa edeceğini de duyurdu. Ciğerci yaptığı açıklamada inşa edeceği okulun kız meslek lisesi olacağını söyledi.



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:35
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Anahtar Kelimeler:
Selin CiğerciGökhan ÇıraEğitim
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