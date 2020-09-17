Selin Ciğerci ve Deniz Akkaya canlı yayında kavga etti! 'Senin çocuğun olmaz'

Uçankuş TV’de yayınlanan Canlı Masa programının sunucusu Deniz Akkaya ile yayına konuk olan Selin Ciğerci canlı yayında kavga etti. Deniz Akkaya’nın canlı yayında Ciğerci’ye ‘Senin çocuğun olmaz’ demesi gerilimi fazlasıyla artırdı.

Selin Ciğerci daha önce Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda taşıyıcı anneyle çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Deniz Akkaya ise Canlı Masa programında Ciğerci’nin evinde eltisi olarak tanıtılan kişinin aslında taşıyıcı anne olduğunu dile getirdi. Akkaya’nın bu açıklamaları sonrasında programa telefonla bağlanan Ciğerci, arasında sözlü laf dalaşı başladı. Tartışma sırasında taşıyıcı anne olmadığını belirten Ciğerci, Türkiye’de taşıyıcı anne yönteminin yasal olduğunu bilmediğini ve ‘daha çocuğum olmadan böyle konuşuyorsun ayıp’ dedi.

Ciğerci’nin bu sözleri üzerine Deniz Akkaya da ‘Selincim olamaz, kanunlar izin vermiyor’ dedi. Selin Ciğerci bu sözlere fazlasıyla sinirlendi ve Akkaya’ya ‘sana ne’ diyerek cevap verdi.