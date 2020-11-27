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Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı gerçekten aldattı mı? Ortaya çıkan görüntüler doğru mu?

İnternette yayınladığı videolarla üne kavuşan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı gerçekten aldattı mı tartışmaları sürerken, canlı yayında herkesi şaşırtan fotoğraflar paylaşıldı.

27 Kasım 2020 Cuma 00:30
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı gerçekten aldattı mı? Ortaya çıkan görüntüler doğru mu?
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Selin Ciğerci-Gökhan Çıra evliliğinde aldatma iddiaları gelmeye devam ediyor. Futbolcu Gökhan Çıra’nın, eşi Selin Ciğerci’yi Melisa Emirbayer ile aldattığı iddiası hala gündemdeyken, Seren Serengil tarafından Ciğerci’nin eşini, Tolga Polat ile aldattığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Selin Ciğerci ile ilişkisi olduğu söylenen Tolga Polat, Seren Serengil’in sunuculuğunu yaptığı programa bağlanarak açıklama yaptı. Ciğerci ile bir süre ilişki yaşadığını söyleyen Polat, birlikte çekilen fotoğraflarını da canlı yayında 80 milyonun önüne sundu.


‘’Kerimcan’ın evinde buluştuk’’

Programa bağlanarak iddiaları yanıtlayan Tolga Polat, Gökhan Çıra’nın bu ilişkiden haberdar olduğunu belirterek ‘’Gökhan, Selin ile konuştuğumuzu öğrenince geldi mekanı bastı, tehdit etti’’ dedi. Öpüşme görüntülerini de paylaşan Polat, ‘’Gökhan olmadığı zamanlarda görüntülü görüşüyorduk. Kerimcan’ın evinde buluştuk, dışarıda da görüştük’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:30
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Anahtar Kelimeler:
Selin CiğerciGökhan ÇıraAldatma
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