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Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı aldattı mı? Öpüşme görüntüleri gerçek mi?

2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci gündemden düşmüyor. Seren Serengil'in yayınladığı yeni fotoğraflar, sonra Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı aldattı mı tartışmalarına neden oldu. Olayın taraflarından olan Tolga Polat canlı yayına bağlanarak olay açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2020 Cuma 00:33
Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı aldattı mı? Öpüşme görüntüleri gerçek mi?
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Geçtiğimiz günlerde futbolcu Gökhan Çıra’nın, eşi Selin Ciğerci’yi Melisa Emirbayer ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sıcaklığını korurken Seren Serengil, Selin Ciğerci’nin eşini aldattığını söyleyerek skandal fotoğraflar yayınladı.

Serengil, Selin Ciğerci’nin Tolga Polat ile çekilmiş samimi görüntülerini canlı yayında tüm Türkiye ile paylaştı. Olayın taraflarından olan Tolga Polat ise canlı yayına bağlanarak bomba gibi açıklamalarda bulundu. Selin Ciğerci ile bir dönem ilişki yaşadığını söyleyen Polat, Gökhan Çıra’nın daha önce bu olaydan haberdar olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini dile getirdi.

Selin Ciğerci Gökhan Çıra’yı aldatıyor mu?


Bomba etkisi yaratan açıklamalarda bulunan Tolga Polat, ‘’Gökhan yokken Selin’le görüntülü konuşuyorduk. Kerimcan’ın evinde de buluştuk, dışarıda da görüştük’’ dedi. Öte yandan ortaya çıkan görüntüler ilişkiyi belgeledi. Selin Ciğerci cephesinden samimi görüntülerle ilgili henüz bir yanıt gelmedi.

Boğazına bıçak dayayarak tehdit etti

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra’nın eşini eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aldattığı iddiaları çıkmıştı. Bunu öğrenen Ciğerci’nin Emirbayer’i tehdit ettiği, hatta boğazına bıçak dayayarak darp ettiği Seren Serengil tarafından açıklanmıştı.

Gökhan Çıra’nın Emirbayer’in fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken, olay ortaya çıkınca ünlü sunucuyu takipten çıkarmıştı. Melisa Emirbayer ise önce Seren Serengil’in söylediklerinin doğru olduğunu, Selin Ciğerci tarafından tehdit edildiğini söylemiş, daha sonra ise herkesi şaşırtan bir hamle yaparak Selin Ciğerci ile sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak olayların yalan olduğunu, Seren Serengil tarafından kullanıldığını açıklamıştı.

Melisa Emirbayer’in kandırıldığını söylemesinin ardından Seren Serengil, büyük bir hamle yaparak programında Emirbayer’in kendisine yolladığı mesaj ve ses kayıtlarını yayınlamıştı.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:33
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Anahtar Kelimeler:
Selin CiğerciGökhan ÇıraMelisa EmirbayerTolga PolatSeren Serengil
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