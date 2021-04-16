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Selin Ciğerci anne mi oluyor? Gökhan Çınar'ın Katarsis programında açıkladı!

Ünlü fenomen Selin Ciğerci, Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Bir süredir merak edilen Selin Ciğerci anne mi oluyor sorusunu yanıtlayan fenomen, güzel haberi programda verdi.

16 Nisan 2021 Cuma 17:53
Selin Ciğerci anne mi oluyor? Gökhan Çınar'ın Katarsis programında açıkladı!
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, geçtiğimiz gün Katarsis programına konuk oldu. Evliliği ile çok konuşulan Ciğerci, programda samimi itiraflarda bulunarak anne olmak için büyük bir adım attığını söyledi.

‘’Artık evladım olsun istiyorum’’

Programın sunucusu Gökhan Çınar’ın ‘’Çocuk sahibi olacak mısınız?’’ sorusunu yanıtlayan Ciğerci, artık bir çocuğunun olmasını istediğini ve evlat edineceğini ifade etti. Konuyla ilgili ayrıntı veren Ciğerci, eşi ile iki çocuk sahibi olmak istediklerini ve yurt dışında evlat edinmek için başvuruda bulunduklarını belirtti.

‘’Hayatımın en güzel dönemindeyim’’

Sosyal medyada ve katıldığı programlarda sık sık eşine olan aşkından bahseden Ciğerci, hayatının çok güzel bir döneminde olduğunu belirtirken eşine çok aşık olduğunu ve asla küs olmadıklarını söyledi. Ciğerci, ‘’Asla küs uyumuyoruz, onu öperek uyandırmak ve onunla ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. İyi ki hayatımda var.’’ dedi.

‘’Gecekonduda büyüdüm’’

Çocukluğu hakkında bilinmeyenleri anlatan Ciğerci, ‘’Beni büyüten kişi babaannem oldu. İki tane annem varmış gibi hissediyordum hep. Babamsa sabah evden çıkar gece gelirdi. Biz gecekonduda büyüyorduk ama her şeyimiz vardı çok şükür, güzel bir aileydik’’ dedi.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:53
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Selin CiğerciKatarsis
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