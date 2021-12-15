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Selen Seyven kimdir? Selen Seyven'in görev aldığı yapımlar

Dizi ve sinemaların aranan kadın oyuncularından birisi olan Selen Seyven merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Selen Seyven kimdir? sorusunu araştırıyor.

15 Aralık 2021 Çarşamba 07:20
Selen Seyven kimdir? Selen Seyven'in görev aldığı yapımlar
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Ekranların sevilen kadın oyuncularından birisi olan Selen Seyven merak edilmeye devam ediyor. Çok sayıda dizi ve film projesinde görev alan başarılı oyuncu gerek hayatı gerekse dahil olduğu projeler ile ilgili araştırılıyor.

Selen Seyven kimdir?

2 Nisan 1986 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Seyven’in annesi Özbekistanlıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro üzerine eğitim aldıktan sonra projelerde görev almaya başlayan Seyven Model grubunun bateristi Kerem Sedef ile yakın zamanda nikah masasına oturacaktır.

İlk defa Genco dizisinde görev alan Seyven daha sonrasında Doludizgin Yıllar dizisi ile adından söz ettirmiştir. Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Doktorlar, Janjan, Genco, Doludizgin Yıllar, Abimm, Acemi Müezzin, Cankurtaran, Kapalı Çarşı, Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru, Avrupa Avrupa, Leyla ile Mecnun, Kocmanı Ailesi, O Hayat Benim, Aşk Olsun, Sihirbazlık Okulunda Bir Türk, Klavye Delikanlıları, Baş Belası ve Tatlı Bela gibi dizi ve filmlerde başarılı oyunculuklar sergilemiştir.


Son Güncelleme: 15.12.2021 07:20
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