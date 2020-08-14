Selen Görgüzel tatilde siyah bikinisi ve fit vücuduyla objektiflere takıldı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, uzun bir karantina döneminin ardından kendisini Bodrum’a attı.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız,Kurtla Vadisi gibi bir çok diziden tanıdığımız başarılı oyuncu Selen Görgüzel tatilin keyfini çıkarken objektiflere yakalandı.

Ünlü oyuncu bir süre sahilde düzenlenen kermeste stand başında kaldıktan sonra kendini serin sulara bıraktı.

Ayrıca Ünlü oyuncu Selen Görgüzel siyah bikinis ve fit vücuduyla dikkatlerden kaçmadı