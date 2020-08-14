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Selen Görgüzel tatilde siyah bikinisi ve fit vücuduyla objektiflere takıldı

2014 tarihinde Hamdi Alkan, ile Roma'da evlenen Selen Görgüzel karantina sonrasında Bodrum sahillerinde siyah bikinisi ile objektiflere yakalandı.

14 Ağustos 2020 Cuma 22:01
Selen Görgüzel tatilde siyah bikinisi ve fit vücuduyla objektiflere takıldı
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Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile evli olan Selen Görgüzel Alkan, uzun bir karantina döneminin ardından kendisini Bodrum’a attı.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız,Kurtla Vadisi gibi bir çok diziden tanıdığımız başarılı oyuncu Selen Görgüzel tatilin keyfini çıkarken objektiflere yakalandı.

Ünlü oyuncu bir süre sahilde düzenlenen kermeste stand başında kaldıktan sonra kendini serin sulara bıraktı.


Ayrıca Ünlü oyuncu Selen Görgüzel  siyah bikinis ve fit vücuduyla dikkatlerden kaçmadı

 

 



Son Güncelleme: 14.08.2020 22:01
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Selen Görgüzel
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