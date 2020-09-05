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Selen Görgüzel bikini paylaşımı ile dikkat çekti

2014 tarihinde Hamdi Alkan ile evlenen Selen Görgüzel tatilinde paylaştığı bikinili pozu ve fit vücuduyla dikkat çekti. İşte 41 yaşındaki Görgüzel'in bikinili paylaşımı..

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:56
Selen Görgüzel bikini paylaşımı ile dikkat çekti
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Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi olan Selen Görgüzel sanal alemde ki paylaşımlarıyla esmeye devam ediyor.

Instagramda verdiği iddalı pozlar ve dikkat çeken formda vücuduyla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başaran Selen Görgüzel tatiline dolu dizgin devam ediyor.

Güzel oyuncu son olarak parlak ve yeşil mayosuyla verdiği pozu takipçileri ile sanal alemde paylaştı.


Paylaştığı mayolu cesur fotoğrafının altına 'Bana hayat hep yaz hep sıcak hep güzel' notunuda düşmeyi ihmal etmedi.

Güzel oyuncunun bu pozu takipçilerinin dikkatini çekti kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte görenleri hayran bırak Selen Görgüzel'in iddialı paylaşımı



Son Güncelleme: 05.09.2020 16:56
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Anahtar Kelimeler:
Selen GörgüzelSelen Görgüzel Bikini Paylaşım
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