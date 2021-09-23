Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı

Türkiye’nin en usta oyuncularından birisi olarak kabul edilen Selçuk Yöntem, sadece bir fotoğrafla kazandığı servetle gündeme geldi. Hayranları ise tecrübeli oyuncunun hangi fotoğrafla servet kazandığını öğrenmek üzere arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı?
Selçuk Yöntem Hangi Fotoğrafla Servet Kazandı?
Davaya bakan hakim Selçuk Yöntem’i haklı bularak kendisinin fotoğrafını izinsiz olarak çeken kişiye 100 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat cezası verdi. Kafe yetkilisi bu parayı şahsen Selçuk Yöntem’e ödeyecek.
Son Güncelleme: 23.09.2021 13:04