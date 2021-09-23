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Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
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Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı

Ekranların usta oyuncularından birisi olan Selçuk Yöntem sadece bir fotoğrafla servet kazandı. Hayranları ise Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

23 Eylül 2021 Perşembe 13:04
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
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Türkiye’nin en usta oyuncularından birisi olarak kabul edilen Selçuk Yöntem, sadece bir fotoğrafla kazandığı servetle gündeme geldi. Hayranları ise tecrübeli oyuncunun hangi fotoğrafla servet kazandığını öğrenmek üzere arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı?

Selçuk Yöntem Hangi Fotoğrafla Servet Kazandı?

Sevilen oyuncu bir kafede tost yerken kendisinin fotoğrafını izinsiz çeken kafe yetkilisi hakkında davacı olmuştu. Yöntem’in iddiasına göre bu kişi kendisinin tost yerken ki fotoğrafını kullanarak sürekli buraya geliyormuş algısı yarattı. Selçuk Yöntem bu fotoğraftan dolayı manevi olarak sorunlar yaşadığı gerekçesiyle o kişiye dava açtı.

Davaya bakan hakim Selçuk Yöntem’i haklı bularak kendisinin fotoğrafını izinsiz olarak çeken kişiye 100 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat cezası verdi. Kafe yetkilisi bu parayı şahsen Selçuk Yöntem’e ödeyecek.


Son Güncelleme: 23.09.2021 13:04
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Anahtar Kelimeler:
TostSelçuk Yöntem
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