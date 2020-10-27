"Sefirin Kızı" dizisinin kadrosuna usta oyuncu Zerrin Sümer katıldı

Sevilen dizi Sefirin Kızı dizisine yeni bir kan geliyor. İzleyicisine müjdeli bir haber ile gelen dizinin oyuncu kadrosuna bomba bir isim dâhil oldu. Pazartesi günü akşamlarının vazgeçilmez dizisi, her hafta izleyicileri ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisine usta oyuncu Zerrin Sümer katıldı. Oyuncunun diziye katılım haberleri izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin kadrosuna yakında genç bir oyuncunun daha dâhil olması bekleniyor. İsim merakla beklenirken bazı izleyiciler tarafından tahminler gecikmiyor.

PEKİ ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Sanat hayatına daha ortaokulda öğrenciyken başlayan Zerrin Sümer ilk deneyimini Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğunda yaşadı. Ünlü oyuncu Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenimini sürdürdü. Birçok devlet tiyatrosunda çalıştı. Tiyatroya 40 yıl emek veren usta oyuncu sayısız dizi ve filmlerde oynadı.

En çok bilinen filmleri Vizontele ve Fırtına dizisi

