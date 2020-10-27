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"Sefirin Kızı" dizisinin kadrosuna usta oyuncu Zerrin Sümer katıldı

Başrollerini ünlü oyuncular Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in paylaştığı yayınlandığı ilk haftalar rekor izlenme yaşayan "Sefirin Kızı" dizisine yeni sezonda bomba bir transfer gerçekleşti. Sevilen dizinin kadrosuna usta oyuncu Zerrin Sümer katıldı.

27 Ekim 2020 Salı 20:49
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Sevilen dizi Sefirin Kızı dizisine yeni bir kan geliyor. İzleyicisine müjdeli bir haber ile gelen dizinin oyuncu kadrosuna bomba bir isim dâhil oldu. Pazartesi günü akşamlarının vazgeçilmez dizisi, her hafta izleyicileri ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dizisine usta oyuncu  Zerrin Sümer katıldı. Oyuncunun diziye katılım haberleri izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin kadrosuna yakında genç bir oyuncunun daha dâhil olması bekleniyor. İsim merakla beklenirken bazı izleyiciler tarafından tahminler gecikmiyor.

PEKİ ZERRİN SÜMER KİMDİR?


Sanat hayatına daha ortaokulda öğrenciyken başlayan Zerrin Sümer ilk deneyimini  Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğunda yaşadı. Ünlü oyuncu  Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde  öğrenimini sürdürdü. Birçok devlet tiyatrosunda çalıştı. Tiyatroya  40 yıl emek veren usta oyuncu sayısız dizi ve filmlerde oynadı.

En çok bilinen filmleri Vizontele ve Fırtına dizisi



Son Güncelleme: 27.10.2020 20:49
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıZerrin Sümer
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