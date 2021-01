Şef Ahmet Dede kimdir? Ahmet Dede Nusret’e ne söyledi?

Michelin guide tarafından 2021 Büyük Britanya ve İrlanda Michelin Yıldızları ödülleri dağıtıldı. En az atık amacıyla lezzetler hazırlayan Şef Ahmet Dede, Cork Baltimore’daki restoranı ile ödül alan isimlerden oldu.

Dünyaca ünlü şef Ahmet Dede, son dönemin popüler ismi olan Nusret’i et hazırlama ve baharatlama stilini eleştirdi. Ahmet Dede, Nusret için ‘’Eti kesip, tuza boğup, altınla kaplayıp şov yaparak Türk mutfağını anlatamazsınız. Et tokatlayıp ürünlerin ağzına bıçakla et gezdirerek olmaz’’ dedi.

Ahmet Dede kimdir?

3 erkek kardeşin en küçüğü olan Ahmet Dede’nin ailesi Kuşadası’nda yaşıyor. Liseyi bitirdikten sonra amcasına ait restoranda çalışmaya başladı. 2009 yılında İrlanda’ya taşındı. Amcasının restoranında tanıştığı İrlandalı kadın ile hayatını birleştirdi. Dublin’de 6 haftalık hızlandırılmış aşçılık kursuna gitti ve İrlanda’da bir restoranda 2 yıl şef olarak çalıştı.

2 yıl Amsterdam’da kaldı ve orada da 2 yıldızlı bir restoranda 1,5 yıl çalıştı. Norveç’te yaşarken 3 ayda sadece orada yetişen malzemelerin kullanıldığı bir restoranda çalıştı. 2017’de baş aşçı olarak 400 kişilik bir kasaba olan Baltimore’daki bir restoranda çalıştı. 2018 yılında ilk kez Michelin yıldızını aldı ve kendi restoranını kurmak için hazırlıklara başladı.