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Seda Sayan'ın yeni hali sosyal medya fenomenine benzetildi

Geçtiğimiz günlerde Fransız askısı tekniği ile yüzünü gerdiren Seda Sayan, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Sayan'ın yeni hali sosyal medya fenomeni Samet Laçina'ya benzetildi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 21:38
Seda Sayan'ın yeni hali sosyal medya fenomenine benzetildi
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Ünlü sanatçı Seda Sayan son dönemde geçirdiği estetik operasyon ile gündeme geldi. ‘Fransız askısı’ işlemi yaptırırken çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Seda Sayan yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Sayan’ın yüz gerdirme işlemi sonrası yeni hali, sosyal medya fenomeni Samet Laçina’ya benzetildi. Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı olan Samet Laçina’da geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.


57 yaşındaki Seda Sayan’ın bu paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.



Son Güncelleme: 05.10.2020 21:38
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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanSamet LaçinaEstetikFransız Askısı
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