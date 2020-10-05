Seda Sayan'ın yeni hali sosyal medya fenomenine benzetildi

Ünlü sanatçı Seda Sayan son dönemde geçirdiği estetik operasyon ile gündeme geldi. ‘Fransız askısı’ işlemi yaptırırken çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Seda Sayan yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Seda Sayan’ın yüz gerdirme işlemi sonrası yeni hali, sosyal medya fenomeni Samet Laçina’ya benzetildi. Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı olan Samet Laçina’da geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.
57 yaşındaki Seda Sayan’ın bu paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
Son Güncelleme: 05.10.2020 21:38