Seda Sayan'ın sözleri ortalığı karıştıracak! Ünlü sanatçı paylaşımlarıyla kime gönderme yaptı?

Seda Sayan paylaşımlarıyla olay oldu. Bir süredir Demet Akalın ile araları kötü olan sanatçı son yaptığı gönderme ile hayranlarını şaşırttı. Peki Seda Sayan bu sözleri Demet Akalın’a gönderme yapmak için mi kullandı?

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Seda Sayan gündüz programlarının en sevilen isimlerinden biri. Birçok programın sunuculuğunu yapan sanatçı son dönemlerde Gelinim Mutfakta programı ile ekranlara gelmişti. Programın final yapmasıyla ekranlara veda eden Seda Sayan, yeni sezonda Star TV ekranlarında yer alacak.

Seda Sayan’ın sunacağı program dostluklarını bitirdi

Demet Akalın ile uzun süredir güzel bir dostluk kuran Seda Sayan, yeni programı ile bu dostluğu sonlandırdı. Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarındaile Demet Akalın sabah programını birlikte sunuyordu. Program başlarda sevilse de daha sonradan düşük reytingler nedeni ile yayından kaldırıldı. Şimdi ise Seda Sayan’ın Star TV’de sunuculuk yapacağını öğrenen Demet Akalın, Seda Sayan’ı işini elinden almakla suçlamıştı.

Bu sözlerle kime gönderme yaptı?

Seda Sayan sosyal medya hesabından olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. “Kıskançlık kötü bir hastalıktır, insanı bitirir” sözlerini hikayesinde paylaşan Seda Sayan bu sözleri Demet Akalın’a gönderme yapmak için mi yazdı bilinmiyor.

