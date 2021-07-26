Seda Sayan'ın sözleri ortalığı karıştıracak! Ünlü sanatçı paylaşımlarıyla kime gönderme yaptı?

Seda Sayan paylaşımlarıyla olay oldu. Bir süredir Demet Akalın ile araları kötü olan sanatçı son yaptığı gönderme ile hayranlarını şaşırttı. Peki Seda Sayan bu sözleri Demet Akalın’a gönderme yapmak için mi kullandı?
Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Seda Sayan gündüz programlarının en sevilen isimlerinden biri. Birçok programın sunuculuğunu yapan sanatçı son dönemlerde Gelinim Mutfakta programı ile ekranlara gelmişti. Programın final yapmasıyla ekranlara veda eden Seda Sayan, yeni sezonda Star TV ekranlarında yer alacak.
Seda Sayan’ın sunacağı program dostluklarını bitirdi
Bu sözlerle kime gönderme yaptı?
Seda Sayan sosyal medya hesabından olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. “Kıskançlık kötü bir hastalıktır, insanı bitirir” sözlerini hikayesinde paylaşan Seda Sayan bu sözleri Demet Akalın’a gönderme yapmak için mi yazdı bilinmiyor.