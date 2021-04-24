Seda Sayan'ın son halini görenler, sunucuyu yorum yağmuruna tuttu!

58 yaşındaki ünlü sunucu Seda Sayan, sunuculuğunu gerçekleştirdiği programda son hali ile gündemde yer aldı. Dudak kaldırma operasyonu yaptıran sunucunun son haline sosyal medyadan yorumlar yağdı.

Ünlü sunucunun son halini sosyal medya üzerinden görenler sanatçıyı yorum yağmuruna tuttu. "Yazık, kendini mahvettin" gibi pek çok yorum, sanatçının son halini gündeme taşıdı.

Seda Sayan'a sosyal medyadan yapılan yorumlardan bazıları:

-Yazık ne hale gelmiş kadın.

-Güzel olayım derken çirkinleşiyor, farkında değil.

-Yapma be bacım! Bırak olduğun gibi kal, kendini mahvettin.

-Bir insan kendine neden bunu yapar? Pes!

Ünlü sunucu Seda Sayan geçen sene de ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.