Seda Sayan'ın son halini görenler şaşırdı kaldı!

58 yaşında olan Seda Sayan, sunucu koltuğunda oturduğu programda son görüntüsü ile yine gündemde yer aldı.

Dudak kaldırma operasyonunu yaptıran Sayan’a sosyal medya üzerinden yorumlar yağdı.

“Yapma be bacım”

Seda Sayan’a atılan yorumlardan birkaçı şu şekilde:

* Yazık ne hale gelmiş kadın.

* Bir başladımı sonu gelmeyen güzellik hastalığı bu.

* Güzel olayım derken çirkinleşiyor, farkında değil.

* Yapma be bacım! Bırak olduğun gibi kal, kendini mahvettin.

* Bir insan kendine neden bunu yapar? Pes!

Seda Sayan geçtiğimiz sene de ‘Fransız Askısı’ yöntemi ile yüzünden operasyon geçirmişti.