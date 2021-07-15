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Seda Sayan'ın Faceapp uygulamasındaki photoshoplu fotoğrafı gündem oldu

Sosyal medyayı etkin olarak kullanan ünlülerden birisi olan Seda Sayan’ın Faceapp uygulamasındaki photoshoplu fotoğrafı gündem oldu. Sayan, fotoğrafta yaptığı ayarlardan dolayı 18 yaşında bir kıza benzedi. İşte detaylar…

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:30
Seda Sayan'ın Faceapp uygulamasındaki photoshoplu fotoğrafı gündem oldu
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Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden olan Seda Sayan, aynı zamanda sosyal medyada da oldukça aktif birisi durumunda bulunuyor. Geçmişte söylediği sözler ve paylaştığı gönderiler ile birçok kez gündemi meşgul eden ünlü isim şu sıralarda Bodrum’da tatilini sürdürüyor.

Seda Sayan, sık sık kullandığı Faceapp uygulamasında son paylaştığı fotoğraf ile gündeme bomba gibi düştü. Paylaştığı fotoğrafta arkadaşı Safiye Soyman ile poz veren emektar isim, normalde 58 yaşında olmasına rağmen fotoğrafta 18 yaşında göründü.

Seda Sayan’dan Photoshop Eleştirilerine Yanıt

Paylaştığı fotoğraftan dolayı birçok eleştiriye maruz kalan Seda Sayan eleştirilere yanıt verdi. Sayan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu şekilde eğlendiğini dile getirerek kötü bir şey yapmadıkları halde neden bu kadar eleştirildiklerine anlam veremediğini ifade etti. Bu açıklaması ile beraber sık sık Faceapp kullandığını kabul etmiş oldu. İşte o fotoğraf:

 


Son Güncelleme: 15.07.2021 14:30
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Anahtar Kelimeler:
PhotoshopFaceappSeda Sayan
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