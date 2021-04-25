Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu? Seda Sayan estetik mi yaptırdı?

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapan Seda Sayan, izleyenlerini şaşırttı.

Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu?

Seda Sayan program çekimleri sırasında bununun altında bulunan bir bant nedeniyle olduğundan daha farklı görünen dudakları izleyicilerin dikkatini çekti. Seda Sayan kısa sürede gündem olan bu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Seda Sayan son halini sosyal medyadan paylaştı

Seda Sayan konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Dudak lip liftingi yaptırdığını ve bu sebepten dolayı bununun altında bir bant bulunduğunu belirtti. Sayan: “Dudaklarıma lip lifting yaptırdığım için şu an böyle. Ama her gün çekimim olduğu ve zaten yaptırdığım işlemleri saklamadığım için çekimlerimi bir hafta bunumun altındaki bant ile yaptım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin görüntüler ortaya çıkıyor o görüntüleri kullanıp son hali bu diye verdiniz. Son halimi izleyin diye paylaştım bu videoyu. Beni merak etmeyin iyiyim ya.” sözlerini ifade etti.

Lip lifting nedir?

Üst dudak kaldırma, üst dudak kısaltma olarak da bilinen lip lifting işlemi üst dudağın uzun olması durumunun tedavisi olarak yapılır. Üst dudak bölgesinin uzunluğu hastanın yüz oranlarını bozduğu kişilerde gerçekleştirilen operasyondur.