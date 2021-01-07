Seda Sayan'dan flaş evlilik açıklaması: 'O defteri kapattım'

Geçtiğimiz hafta İbo Show’un yılbaşı programına konuk olan Seda Sayan, programda Ahmet Kaya’nın bir şarkısını seslendirerek gündeme oturmuştu. Başarılı sanatçı, bu kez de evlilik ve estetik üzerinde şoke eden açıklamalarda bulundu.
‘’O defteri kapattım’’
Estetik operasyonlarıyla ilgili de konuşan Sayan estetik yaptırmayı çok sevdiğini, bu işlemleri işine ve kendine olan saygısından ötürü yaptırdığını söyledi. Genç ve güzel görünmenin kendisini iyi hissettirdiğini belirten Sayan, operasyonlarını paylaşmaktan keyif duyduğunu da aktardı.
Son Güncelleme: 07.01.2021 19:59