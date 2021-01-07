Seda Sayan'dan flaş evlilik açıklaması: 'O defteri kapattım'

Geçtiğimiz hafta İbo Show’un yılbaşı programına konuk olan Seda Sayan, programda Ahmet Kaya’nın bir şarkısını seslendirerek gündeme oturmuştu. Başarılı sanatçı, bu kez de evlilik ve estetik üzerinde şoke eden açıklamalarda bulundu.

‘’O defteri kapattım’’

6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, evlilik defterini kapattığını söyledi. Sayan, evlilik konusunda başarısız olduğunu ve evliliklerini yürütemediği için artık evlenmeyeceğini dile getirdi.

Estetik operasyonlarıyla ilgili de konuşan Sayan estetik yaptırmayı çok sevdiğini, bu işlemleri işine ve kendine olan saygısından ötürü yaptırdığını söyledi. Genç ve güzel görünmenin kendisini iyi hissettirdiğini belirten Sayan, operasyonlarını paylaşmaktan keyif duyduğunu da aktardı.