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Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!

Ekranların sevilen ismi Seda Sayan yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen güzel şarkıcı son olarak yaptığı paylaşımında sevenlerini korkuttu.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:48
Seda Sayan'dan alkışlanacak hareket: Elinde pastayla hastaneye eniştesinin yanına koştu!
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Güzel sanatçı Seda Sayan, şarkılarının yanı sıra TV programlarıyla da oldukça beğenilen bir isim. Yeni sezon için Star TV’de yeni bir program hazırlığında olan güzel şarkıcı, enerji depolamak için bu sıralar tatil yapıyor. Tatil pozlarını sosyal medyadan paylaşan Sayan, verdiği iddialı pozlarla oldukça konuşuluyor.

Bikinili pozları çok konuşuldu!

Her sene yazın Bodrum’da tatil yapan Seda Sayan, bu sene de Bodrum’a giderek tatil keyfi sürmeye devam etti. Yaşına rağmen fit vücudu ile dikkat çeken güzel şarkıcı, verdiği pozlarla herkesi mest etti.

Elinde pastayla hastaneye koştu!

Ablasının evlilik yıldönümünde hastanede olan eniştesinin yanına giden sanatçı, pastasını almayı da ihmal etmedi. Sosyal medyada hastanede çekilen pozlarını paylaşan güzel şarkıcı eniştesiyle ablasının neşesini yerine getirmek için elinden geleni yapıyor.


Son Güncelleme: 28.07.2021 16:48
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Seda Sayan EniştesiSeda Sayan
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