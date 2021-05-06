Seda Sayan yeni villası ne kadar?

Seda Sayan'ın servet değerindeki villasının fiyatını duyanlar şok oldu! Şarkıcı, sunucu Sayan Kanal D'nin Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapıyor.

4 milyon değerinde aldığı villayı duyanlar kulaklarına inanamadı. Küçük yaşlardan itibaren çalışan, kendini ekmeğini kazanmaya adamış ünlü oyuncu gelirini gayrimenkule yatırdığı biliniyordu. Son zamanlarda çıkan haberler doğrultusunda 4 milyon değerinde villa aldığı duyuldu.

Büyükdere'de boğaza nazır bir mevkide 4 milyon değerinde bir villa aldığı haberi yayıldı. Türkiye'de sanatçıların geneli emlak zengini olduğuna Seda Sayan'da eklendi. Haberin doğru olduğu kanıtlandı. Seda Sayan'ın bu zamana kadar İstanbul'da30 dairesi bulunmakta ve Bodrum'da 3 villası var. Londra'da da bir evi bulunuyor.

Pandemi döneminde de durmadan çalışan ve ekmeğini kazanan Seda Sayan, garimenkullerine bir yenisini daha ekledi. 4 milyon değerinde Büyükdere boğazda villa satın aldı. Villayı dıştan içe kadar tekrar elden geçirten ve iç dekorunu kendi zevkine göre döşettiren Sayan, Gayrettepe'deki evinden bu eve taşınacağı yönünde söylentiler duyuldu.