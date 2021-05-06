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Seda Sayan yeni villası ne kadar?

Kanal D'nin uzun soluklu yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı sunan Seda Sayan'ın yeni villası göz kamaştırdı. Ünlü şarkıcı, sunucu Seda Sayan, aldığı villasıyla gündem oldu. İnternette en çok araştırılan konular arasında yer alan villasının ne kadar olduğu oldu. Bizde siz değerli okuyucularımız için Seda Sayan'ın villasının ne kadar olduğunu haberimizde açıklıyoruz. İşte detaylar..

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:20
Seda Sayan yeni villası ne kadar?
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Seda Sayan'ın servet değerindeki villasının fiyatını duyanlar şok oldu! Şarkıcı, sunucu Sayan Kanal D'nin Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapıyor. 

4 milyon değerinde aldığı villayı duyanlar kulaklarına inanamadı. Küçük yaşlardan itibaren çalışan, kendini ekmeğini kazanmaya adamış ünlü oyuncu gelirini gayrimenkule yatırdığı biliniyordu. Son zamanlarda çıkan haberler doğrultusunda 4 milyon değerinde villa aldığı duyuldu. 

Büyükdere'de boğaza nazır bir mevkide 4 milyon değerinde bir villa aldığı haberi yayıldı. Türkiye'de sanatçıların geneli emlak zengini olduğuna Seda Sayan'da eklendi. Haberin doğru olduğu kanıtlandı. Seda Sayan'ın bu zamana kadar İstanbul'da30 dairesi bulunmakta ve Bodrum'da 3 villası var. Londra'da da bir evi bulunuyor. 

Pandemi döneminde de durmadan çalışan ve ekmeğini kazanan Seda Sayan, garimenkullerine bir yenisini daha ekledi. 4 milyon değerinde Büyükdere boğazda villa satın aldı. Villayı dıştan içe kadar tekrar elden geçirten ve iç dekorunu kendi zevkine göre döşettiren Sayan, Gayrettepe'deki evinden bu eve taşınacağı yönünde söylentiler duyuldu. 




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:20
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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanVillaücreti
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