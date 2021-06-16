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Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arsında gerilim artıyor. Tecavüz idealarına cevap geldi

Geçtiğimi günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arasında gerilim artmaya başladı. Bir dönem aralarından su sızmayan ikilinin arasındaki kavganın nedeni ne? Seda Sayan’ın idealarına yanıt olarak ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in açıklaması ne oldu? İşte magazine bomba gibi düşen tecavüz iddialarının perde arkası.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:55
Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arsında gerilim artıyor. Tecavüz idealarına cevap geldi
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Bir dönem aralarında su sızmayan Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında başlayan sitemli konuşmalar başka boyuta dönüştü. Seda Sayan ünlü şovmenin evinde çalışan bir çalışana cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Mehmet Ali Erbil nasıl bir açıklımda bulundu.

Ünlü şovmen katıldığı bir programda ‘Seda Sayan iki yıldır beni aramadı. Bir kere olsun sağlık durumun merak etmedi. Yakın arkadaşlarım bu süreçte yanımda olurken Seda Sayan beni telefonla bile aramadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses yanımda olan yakın dostlarımdı’ açıklamasında bulunmuştu. Bunu üzerine ünlü sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil’e karşı çok sert cevaplarda bulundu.

Huylu huyundan vazgeçmiyor

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Seda Sayan ‘Allah seni ıslah etsin. Başına gelenlerden ders çıkarıp ruhunu temizlemek için çaba sarf etseydin keşke ama huylu huyundan vaz geçmez’ açıklamasında bulundu. Daha sonra ünlü şovmenin evinde çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ve boşanmasının ardındaki asıl nedenin bu olduğunu iddia eden Sayan paylaşımlarını kısa süre sonra kaldırıp ‘dua et çocuklarının hatırına’ paylaşımında bulundu.

Bunu karşılığı iftira mı olmalıydı?

İkili arasında gerilim hat safhaya ulaşırken Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı. Açıklamasında ünlü şovmen‘ sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolümü kaybettim. Amacım kimseye zarar vermek değildi. Sizlerde biliyorsunuz ki iki yıldır tedavi görüyorum ve ölümün kıyısında yaşıyorum. Doktorlarım çevremdeki insanları istemsiz hezeyanlarıma karşı uyarmıştı. Ama şimdi sizlere şunu sorma istiyorum. Ben bir hata yaptıysam bunu karşılığı iftira atmak mı olmalıydı? Benim anlım ak kendi üzerime düşeni yaptım sıra diğerlerinde herkes kendine yakışanı yapsın’ açıklamalında bulundu.

İkili arasında gerilim ne kadar süreceği ve tartışmanın nereye gideceği merak konusu oldu. Magazine bomba gibi düşen kavganın ardından Seda Sayan’ın ne açıklama yapacağı merak edilmeye başladı.


Son Güncelleme: 16.06.2021 12:55
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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanMehmet Ali Erbil
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