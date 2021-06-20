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Seda Sayan-Mehmet Ali Erbil tartışmasında eski eşler devreye girdi

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında yaşanan tartışmada Sayan, Erbil’in evliliğiyle ilgili önce tecavüz sonra da aldatma iddialarını ortaya atmıştı. Söz konusu iddialar sonrası Erbil’in iki eski eşi Tuğba Coşkun ve Nergis Kumbasar magazin tarafından görüntülendi. Bakın 2 eski eş çıkan iddialarla ilgili kendilerine yöneltilen sorulara ne yanıt verdi…

20 Haziran 2021 Pazar 14:55
Seda Sayan-Mehmet Ali Erbil tartışmasında eski eşler devreye girdi
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Beş kere evlenen Mehmet Ali Erbil’in 2. evliliğini  yaptığı Nergis Kumbasar geçtiğimiz Perşembe günü arkadaşları ile Ulusta’ki bir mekanda kutlama yaptı. Çıkışta basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’le Seda Sayan’ın yaşadığı tartışmanın üçüncü şahısların dolduruşundan kaynaklı yaşandığını fakat sonradan olayı tatlıya bağladıklarını belirtti.

Erbil’in bir diğer eski eşi Tuğba Coşkun’sa Etiler’deki bir AVM’de objektiflere yansıdı. Seda Sayan’ın ortaya attığı iddialarla alakalı bir şey demek istemediğini belirten Coşkun, muhabirlerin sorduğu sorulara sinirlendi.

Coşkun, konuyla alakalı bir şey konuşmayacağını söyleyerek panikleyerek magazincilerden uzaklaştı.


Son Güncelleme: 20.06.2021 14:55
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