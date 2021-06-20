Seda Sayan-Mehmet Ali Erbil tartışmasında eski eşler devreye girdi

Beş kere evlenen Mehmet Ali Erbil’in 2. evliliğini yaptığı Nergis Kumbasar geçtiğimiz Perşembe günü arkadaşları ile Ulusta’ki bir mekanda kutlama yaptı. Çıkışta basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’le Seda Sayan’ın yaşadığı tartışmanın üçüncü şahısların dolduruşundan kaynaklı yaşandığını fakat sonradan olayı tatlıya bağladıklarını belirtti.

Erbil’in bir diğer eski eşi Tuğba Coşkun’sa Etiler’deki bir AVM’de objektiflere yansıdı. Seda Sayan’ın ortaya attığı iddialarla alakalı bir şey demek istemediğini belirten Coşkun, muhabirlerin sorduğu sorulara sinirlendi.

Coşkun, konuyla alakalı bir şey konuşmayacağını söyleyerek panikleyerek magazincilerden uzaklaştı.