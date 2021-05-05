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Seda Sayan Gayrimenkule Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde aldığı villa ile gündeme gelen Seda Sayan yatırımını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Magazin haberlerinin bu zamanlar gözde sanatçısı olan Seda Sayan aldıkları ve yaptırdığı estetiklerle gündemde kalmayı başarıyor. Seda Sayan’ın sevenleri tarafından merak edilen haberimizde

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:49
Seda Sayan Gayrimenkule Yatırım Yapmaya Devam Ediyor
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Bu zamana kadar aldığı gayrimenkullerle ismi anılan Sayan bu sefer de Büyükdere’den Boğaz’a bakan bir villa aldı. Villanın fiyatı dudak uçuklatan miktarda olması epeyce konu haline geldi. Gayrettepe’de oturan Sayan evinin tadilatı bitmesi üzerine 4 milyon dolar değerinde olan boğazdaki villasına taşınacak.

Televizyon programlarındaki enerjisi v güler yüzü ile sevilen Sayan’ın oğlu olan Oğulcan Engin içi yatırım yapmaya devam ediyor. Sesinin güzelliği üzerine sektöre giriş yapan Sayan’ın İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası ve Londra’da bir evi bulunuyor. Yaptığı akıllıca yatırımları ile de herkesin gündemin de yer alıyor.

Yeni aldığı Boğazda ki villasına taşınmak için gün sayan Seda Sayan, 33 milyon TL değerindeki villasının her yeriyle tek tek ilgilenerek zevkini yansıtmaya çalışıyor. Henüz 58 yaşındaki şarkıcı Sayan gün geçtikçe yatırımlarına devam ediyor.

Sayan’dan estetik açıklaması

58 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan, yaptırdığı estetiklerle haber olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla yeni estetik operasyonu geçirdiğini belirtti. Bunun üzerine linçlere mağdur kalan Sayan instagram hesabından açıklamada bulundu.

‘’Lip lift(dudak kaldırma) operasyonu geçirdi. Çekiminin devam ettiği programa mecburen bunumda bantlarla katıldım. Maalesef ki ekrandaki görüntüler sonrası konuyu başka yerlere çekerek çirkin ithamlarda bulunuluyor. Merak etmeyin iyiyim’’ ifadelerini kullanarak sevenlerine seslendi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:49
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Seda SayanVillaFiyat
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