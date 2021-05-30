Seda Sayan, Demet Akalın'dan engel yedi! Sert açıklamalarda bulunan Seda Sayan ' Komik Olmayın' dedi

Seda Sayan, Demet Akalın’dan engel yedi! Seda Sayan duruma ilişkin sert açıklamalarda bulundu

Demet Akalın ve Alişan’ın programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı final yaptı. Program için yeni sezonda Seda Sayan’ı düşünen kanal, Demet Akalın’ı sinirlendirdi. Bunu öğrenen Demet Akalın, Seda Sayan’ı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Seda Sayan ise sosyal medyada yapılan işlerinden etti yorumlarına oldukça sinirlendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sayan, sert sözlerde bulundu. Onur Topçu’nun sunduğu programları daha önce devralan Seda Sayan, ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım, söylemlerinde bulundu. Bunun yanı sıra Demet Akalın’a önceden sorduğunu ve onun da bir sorun olmaz dediğini de açıkladı. Seda Sayan yaptığı açıklamada; TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce sorduğumda sorun yok anlaşabilirsin mesajın elimde duruyor, komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ, dedi.