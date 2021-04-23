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Seda Bakan'dan Hadise sorularına yanıt geldi

Hadise hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında oyuncu arkadaşı Seda Bakan resmi sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulunmuştu. Pastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan, Hadise ile alakalı sorulan soruları boş geçmedi. İşte detaylar...

23 Nisan 2021 Cuma 16:11
Seda Bakan'dan Hadise sorularına yanıt geldi
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Başarılı oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz gün eşi Ali Erel ile birlikte Bebek’teki bir pastaneden çıkarken görüntülendi. Pastaneden tatlı ve çikolata alan Bakan, gazetecilere ikram etti.

Seda Bakan verdiği kısa röportajda çekimden geldiğini ve detayların sürpriz olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Hadise ile alakalı çıkan iddialar sonrasında sosyal medyadan destek veren Bakan, konuya ilişkin gerekli açıklamayı yaptığını belirtti.

Başarılı oyuncuyu tanıyan çiçekçiler ise Seda Bakan’ın arabasının etrafına toplandı. Oyuncu arabasının üzerine gül atan çiçekçilere 100 TL vererek oradan ayrıldı.

Geçen günlerde Maslak’ta spor salonuna giderken kameralara takılan Seda Bakan, gazetecileri kırmayıp ayak üstü sohbet etti. Sohbetinde koronavirüs geçmişi hakkında açıklama yapan oyuncu, altı ay geçmesine rağmen hala koku alamadığını dile getiriken doktoruna başvuracağını söyledi.

Ayrılmadık hamlesi

Hadise ile alakalı ortaya atılan iddialar sonrasında Kaan Yıldırım ile olan ilişkisinin sekteye uğradığı ileri sürülürken Hadise’den jet yanıt geldi. Hadise sevgilisini instagram hesabından takibe aldı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 16:11
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Anahtar Kelimeler:
HadiseSedaBakanMagazin
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