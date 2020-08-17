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Seda Bakan Kızı Leyla için Doğum Günü Pastası Yaptı

34 yaşındaki güzel oyuncu Seda Bakan kızının doğum gününü kutladı. Kendi yaptığı pasta ile kızının doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, doğum gününe ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:22
Seda Bakan Kızı Leyla için Doğum Günü Pastası Yaptı
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Ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz yıl doğan kızı Leyla için 1. yaş doğum günü kutlaması hazırladı. 2014 yılında Ali Erel ile dünya evine giren güzel oyuncu Seda Bakan, kızları Leyla için aile arasında doğum günü organizasyonu gerçekleştirdi. Kızının yaş gününü aileden isimler ile kutlayan Seda Bakan, doğum gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.


Canım Leyla

Kızının doğum gününe ait fotoğraflar paylaşan 34 yaşındaki Seda Bakan, kızının doğum günü pastasını da kendisi yaptı. İyi ki doğdun canım Leyla notu ile sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan güzel oyuncunun hazırladığı pasta ise takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Doğum günü pastasını kendisi yaptığını açıklayan Seda Bakan’ın pastası ve pasta kabı, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:22
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Anahtar Kelimeler:
Seda BakanLeylaDoğum Günü
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