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Seda Bakan dekolteli elbisesi ile sosyal medyayı salladı

Son zamanlarda ekranlardan uzak güzel başarılı oyuncu Seda Bakan kızı ve arkadaşları ile birlikte tatilde. Tatil sezonunu erken açan başarılı oyuncu aktif kullandığı sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla beğenileri topladı. Çiçekler açan güzel oyuncunun pozlarını sizler için araştırdık. İşte detaylar...

01 Haziran 2021 Salı 21:32
Seda Bakan dekolteli elbisesi ile sosyal medyayı salladı
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Seda Bakan sosyal medyayı salladı

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının Ekim ayında dünya evine giren güzel oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla’yı 2019 yılında dünyaya getirmiştir. Bir süredir ekranlardan uzak olan yetenekli oyuncu kızı ve ailesi ile vakit geçirmektedir. 

Seda Bakan bu sene yaz sezonunu erken açtı. Şimdilerde ege kıyılarında kız arkadaşları ve kızı ile birlikte tatilde olan oyuncu paylaştığı sosyal medyada fotoğrafları gündem oldu.  Çiçek desenli yırtmaçlı elbisesi ile kameralara poz verdi ve kendine ait hesabında paylaştı. Fotoğrafına takipçileri tarafından beğeniler ve yorumlar yağdı. 

Seda Bakan’ın herkesi mest ettiği fotoğraflar… 


Son Güncelleme: 01.06.2021 21:32
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Anahtar Kelimeler:
Seda BakanSosyal MedyaTatil Sezonu
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