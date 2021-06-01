Seda Bakan dekolteli elbisesi ile sosyal medyayı salladı

Seda Bakan sosyal medyayı salladı

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılının Ekim ayında dünya evine giren güzel oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla’yı 2019 yılında dünyaya getirmiştir. Bir süredir ekranlardan uzak olan yetenekli oyuncu kızı ve ailesi ile vakit geçirmektedir.

Seda Bakan bu sene yaz sezonunu erken açtı. Şimdilerde ege kıyılarında kız arkadaşları ve kızı ile birlikte tatilde olan oyuncu paylaştığı sosyal medyada fotoğrafları gündem oldu. Çiçek desenli yırtmaçlı elbisesi ile kameralara poz verdi ve kendine ait hesabında paylaştı. Fotoğrafına takipçileri tarafından beğeniler ve yorumlar yağdı.

Seda Bakan’ın herkesi mest ettiği fotoğraflar…