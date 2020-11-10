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Sebastian Stan sevgilisiyle birlikte tatilde görüntülendi

38 yaşındaki ünlü Amerikalı oyuncu Sebastian Stan sevgilisi Alejandra Onieva Meksika'da tatilde görüntülendi.

10 Kasım 2020 Salı 19:25
Sebastian Stan sevgilisiyle birlikte tatilde görüntülendi
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DÜnya çapında izlenen dizi ve filmlerden tanıdığımı Amerikalı ünlü oyuncu Sebastian Stan yaz tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Ülkesinde koronavirüs pandemi sürecinde epey evine kapanan başarılı oyuncu normalleşme ile birlikte sevgilisinide yanına alıp yurt dışına tatile çıkmıştı.

Yaz tatiline şu sıralar Meksika'da sevgilisi Alejandra Onieva devam eden ünlü oyuncunun keyifli anları gözlerden kaçmadı.

Suyun,denizin ve kumun tadını çıkaran çift bir süre sarmaş dolaş denizde yüzdü.

Suyun keyfini doyasıya çıkaran ünlü çift bir süre sonra sahile kızgın kumlarda uzanıp, sohbet etti. Sohbet sırasında keyifli olduklarını gözlemlenen çift bir süre sonra ele ele Meksika sahilleriden yürüyüş yaptı.


İşte ünlü oyuncu Sebastian Stan, ve sevgilisi Alejandra Onieva Meksika tatilinden objektiflere takılan o çok özel anlar

 

 

 

 



Son Güncelleme: 10.11.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
Sebastian StanAlejandra Onieva
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