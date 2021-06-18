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Scarlett Johansson'dan Black Widow ile ilgili eleştiri! 'Kara Dul'u çok cinselleştirdiler'

Marvel sinematik evreninde Natasha Romanoff karakterine hayat veren Scarlett Johansson karakteri ile eleştirilerde bulundu. Geçmiş filmlerde Black Widow'un çok kez cinselleştirildiğinin altını çizen oyuncu bundan rahatsız olduğunu belirtti.

18 Haziran 2021 Cuma 17:53
Scarlett Johansson'dan Black Widow ile ilgili eleştiri! 'Kara Dul'u çok cinselleştirdiler'
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Marvel evrenlerinde Black Widow karakterine hayat veren Scarlett Johansson karakteri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sert açıklamalarda bulunan Johansson özellikle Iron Man 2 filminde Kara Dul’un çok cinselleştirildiğini dile getirdi.

Natasha Romanoff karakterine hayat veren usta oyuncu Scarlett Johansson 9 Temmuz’da vizyona girmesi beklenen Black Widow filminin başrolünde yer alacak. Geçmiş filmlerde ki Kara Dul karakteri ile eleştirilerde bulunan Johansson özellikle Iron Man 2 filminde ki Natasha Romanoff karakter tasvirini eleştirdi.

36 yaşında olan başarılı oyuncu ‘Iron Man 2’de güzel olaylar yaşasak da benim karakterim çok cinselleştirilmişti. Kara Dul’dan bir nesneymiş, bir mülkmüş gibi bahsediliyordu. Hatta Tony bile onunla ilgili ‘Bundan istiyorum’ diyordu’ dedi.

Black Widow’un cinselleştirilmesinden rahatsız olduğunu belirten Johansson yeni filminde böyle olayların yaşanmadığını dile getirirken artık bir anne olduğunu ve gelişmiş bir anlayışı olduğunu dile getirdi.


Son Güncelleme: 18.06.2021 17:53
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