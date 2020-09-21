Saruhan Ünel'in kardeşi Aslı Hünel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı hakkında bilinmeyenler!

Aslı Hünel kimdir?
1977 İstanbul doğumlu olan Aslı Hünel, Türk sanat müziği alanında şarkılar seslendirmektedir. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşi olan Aslı Hünel, Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik hayatına ilk adımı atmıştır. 14 yaşında şan dersi almaya başlayan ünlü sanatçı, son olarak çıkardığı Bambaşka adlı albüm ile müzikseverlerin dikkatini çekmeyi başardı.
Albümleri
- Büyük Hata
- Çok Özledim
- Dağlar
- Güneş Doğmuyor
- Dönemem
- Kendine İyi Bak
- Yeminliyiz
- Duygular
- Sevdamız Bitmez
- Kırmızı Gülün Alı Var
Son Güncelleme: 21.09.2020 14:52