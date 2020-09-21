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Saruhan Ünel'in kardeşi Aslı Hünel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı hakkında bilinmeyenler!

Bambaşka adlı albümü ile müzikseverler tarafından beğenilen Aslı Hünel'in hayatı birçok kişi tarafından merak edildi. Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel'in hayatı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:52
Saruhan Ünel'in kardeşi Aslı Hünel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı hakkında bilinmeyenler!
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Saruhan Ünel’in kardeşi olarak müzik piyasasına adım atan Aslı Hünel, yaptığı şarkılar ile birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Şu sıralar Bambaşka adlı albümü ile müzikseverleri mutlu eden Hünel, sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı.

Aslı Hünel kimdir?

1977 İstanbul doğumlu olan Aslı Hünel, Türk sanat müziği alanında şarkılar seslendirmektedir. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşi olan Aslı Hünel, Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik hayatına ilk adımı atmıştır. 14 yaşında şan dersi almaya başlayan ünlü sanatçı, son olarak çıkardığı Bambaşka adlı albüm ile müzikseverlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Albümleri

  • Büyük Hata
  • Çok Özledim
  • Dağlar
  • Güneş Doğmuyor
  • Dönemem
  • Kendine İyi Bak
  • Yeminliyiz
  • Duygular
  • Sevdamız Bitmez
  • Kırmızı Gülün Alı Var


Son Güncelleme: 21.09.2020 14:52
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Anahtar Kelimeler:
Aslı HünelSaruhan ÜnelHayatı
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