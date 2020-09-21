Saruhan Ünel'in kardeşi Aslı Hünel kimdir? Ünlü sanatçının hayatı hakkında bilinmeyenler!

Aslı Hünel kimdir?

’in kardeşi olarak müzik piyasasına adım atan, yaptığı şarkılar ile birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Şu sıralar Bambaşka adlı albümü ile müzikseverleri mutlu eden Hünel, sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı.

1977 İstanbul doğumlu olan Aslı Hünel, Türk sanat müziği alanında şarkılar seslendirmektedir. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşi olan Aslı Hünel, Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik hayatına ilk adımı atmıştır. 14 yaşında şan dersi almaya başlayan ünlü sanatçı, son olarak çıkardığı Bambaşka adlı albüm ile müzikseverlerin dikkatini çekmeyi başardı.

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