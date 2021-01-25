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Saruhan Hünel, sosyal medya fenomenleri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu!

en son Kuruluş Osman dizisiyle ekranlar karşısında olan oyuncu Saruhan Hünel, yaptığı açıklamalar ile magazine bomba gibi düştü. Sosyal medya fenomenleri ile ilgili açıklamalar yapan Hünel, dikkat çekti.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:36
Saruhan Hünel, sosyal medya fenomenleri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu!
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Deneyimli oyuncumuz Saruhan Hünel, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Doktor kontrolünden dolayı dışarıya çıkmak zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, sosyal medya fenomeni olan kişilerin dizi ve sinema yapımlarında yer alması ile ilgili açıklamalarda bulundu:

"Siz sosyal medya fenomenlerinden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenme beklerseniz, yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız.

Artık ders çıkarsınlar." Çalışmanın kendisi için önemli olduğuna vurgu yapan Hünel, "Çalışmaya ibadet olarak bakıyorum" ifadelerini kullandı.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 22:36
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SaruhanHünelSosyalMedyaFenomenAçıklama
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