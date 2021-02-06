Sarp Apak, ailesiyle gezintiye çıktı

06 Şubat 2021 Cumartesi 06:17
39 yaşındaki yetenekli tiyatro ve televizyon oyuncusu Sarp Apak
, İstanbul Emirgan
’da kameralara yakalandı. Oyuncunun, Land Rover
marka lüks cipi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aracın içerisinde Sarp Apak’ın 2018 yılında dünya evine girdiği Bengisu Uzunöz
, oğlu Güney Apak ve annesi bulunuyordu. Magazincilerin röportaj yapmak istemesi sebebiyle duran Sarp Apak, ailesiyle birlikte gezmeye çıktıklarını, annesini gezdirdiğini dile getirdi. Apak’ın mutlu aile tablosu görenleri de mutlu etti. Röportajdan sonra Apak, lüks cipiyle birlikte Emirgan’daki gezintisine kaldığı yerden devam etti.
Son Güncelleme: 06.02.2021 06:17
Takip Et: