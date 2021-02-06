Sarp Apak, ailesiyle gezintiye çıktı

39 yaşındaki yetenekli tiyatro ve televizyon oyuncusu, İstanbul’da kameralara yakalandı. Oyuncunun,marka lüks cipi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aracın içerisinde Sarp Apak’ın 2018 yılında dünya evine girdiği, oğlu Güney Apak ve annesi bulunuyordu. Magazincilerin röportaj yapmak istemesi sebebiyle duran Sarp Apak, ailesiyle birlikte gezmeye çıktıklarını, annesini gezdirdiğini dile getirdi. Apak’ın mutlu aile tablosu görenleri de mutlu etti. Röportajdan sonra Apak, lüks cipiyle birlikte Emirgan’daki gezintisine kaldığı yerden devam etti.