Şarkıcı Zara, kızı Nur'u ilk kez gösterdi

Uzun yıllardır sesiyle adından söz ettiren Zara, yeni albümüyle yeniden gündeme geldi. Albümü için imajını değiştiren ünlü şarkıcı, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nur ile fotoğrafını ilk kez paylaştı.
Öte yandan şarkıcı Zara’nın değişimi herkesi şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan ve estetik operasyon geçirdiği söylenen Zara, bu değişimi son albümü için yaptığını söyledi.
‘’Şahane günlerin olsun’’
Zara’nın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağarken ünlü isimler de yorumlarıyla küçük Nur'un doğum gününü kutladı.
Son Güncelleme: 13.12.2020 00:12