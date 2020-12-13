Şarkıcı Zara, kızı Nur'u ilk kez gösterdi

Uzun yıllardır sesiyle adından söz ettiren Zara, yeni albümüyle yeniden gündeme geldi. Albümü için imajını değiştiren ünlü şarkıcı, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nur ile fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Öte yandan şarkıcı Zara’nın değişimi herkesi şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan ve estetik operasyon geçirdiği söylenen Zara, bu değişimi son albümü için yaptığını söyledi.

‘’Şahane günlerin olsun’’

Ünlü şarkıcı Zara, 8 yaşına giren kızı Nur’un doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayarak birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı. Zara bu karenin altına ‘’Nice yıllara Nurum… Yüce Rabbimin hediyesi… Kendini bildiğin, bulduğun, olduğun şahane günlerin olsun’’ notunu ekledi.

Zara’nın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağarken ünlü isimler de yorumlarıyla küçük Nur'un doğum gününü kutladı.