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Şarkıcı Zara, kızı Nur'u ilk kez gösterdi

Şarkıcı Zara, yıllardır kameralardan gizli tuttuğu kızı Nur ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. 8 yaşına giren kızı ile paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

13 Aralık 2020 Pazar 00:12
Şarkıcı Zara, kızı Nur'u ilk kez gösterdi
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Uzun yıllardır sesiyle adından söz ettiren Zara, yeni albümüyle yeniden gündeme geldi. Albümü için imajını değiştiren ünlü şarkıcı, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nur ile fotoğrafını ilk kez paylaştı.

 Öte yandan şarkıcı Zara’nın değişimi herkesi şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan ve estetik operasyon geçirdiği söylenen Zara, bu değişimi son albümü için yaptığını söyledi.

‘’Şahane günlerin olsun’’

Ünlü şarkıcı Zara, 8 yaşına giren kızı Nur’un doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayarak birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı. Zara bu karenin altına ‘’Nice yıllara Nurum… Yüce Rabbimin hediyesi… Kendini bildiğin, bulduğun, olduğun şahane günlerin olsun’’ notunu ekledi.

Zara’nın paylaşımına takipçilerinden beğeni yağarken ünlü isimler de yorumlarıyla küçük Nur'un doğum gününü kutladı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 00:12
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AraNurAlbümYonca LodiSeray Sever
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