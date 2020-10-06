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Şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozu sanal alemi yıktı geçti

Ünlü şarkıcı Sıla tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.Güzel şarkıcının tekne üzerinde verdiği bikinili pozu sanal alemi yıktı geçti.

06 Ekim 2020 Salı 00:33
Şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozu sanal alemi yıktı geçti
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Bir zamanlar Ahmet Kural ile yaşadığı aşk sonrasında olaylı bir şekilde boşanan ve davalık olan ünlü şarkıcı Sıla şu sıralar yaz tatiline devam ediyor.

Şimdilerde MasterChef programıyla adını duyuran şef Hazer Amani ile büyük bir aşk yaşayan ve Amani ile ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı tatilide hayranlarına verdiği poz ile gündeme geldi.


Güzel şarkıcı Sıla,tatilini sevgilisiyle birlikte geçirdiği Gökova körfezinde, tekne üzeride bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sıla'nın bu pozu kısa süre içinde sanal alemi yıktı geçirdi ve binlerce etkileşim aldı.

İşte güzel şarkıcı ve eşi ile birlikte geçirdiği tatilinden hayranlarına tekne üzeriden sunduğu bikinili o pozu



Son Güncelleme: 06.10.2020 00:33
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Anahtar Kelimeler:
SılaSıla Bikinili Pozşef Hazer Amani
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