Şarkıcı Rita Ora siyah iç çamaşırı ile olay oldu

29 yaşındaki Anavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora sahnelerde olduğu kadar sanal alemde de konuşuluyor.

Instagramı aktif kullanan güzel şarkıcı Ora, yaptığı iddialı paylaşımlar ile hayran kitlesini de artırıyor.

Son olarak reklam çekimleri için kameraların karşısına geçen Rita Ora verdiği pozlar ile olay oldu.

Siyah iç çamaşırlı stili ile kameralar poz veren güzel şarkcı bu seksi pozları sanal alemde takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagramda 16 milyondan fazla takipçisi bulunan Rita Ora'nın bu iddialı pozları kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Siyah İç çamaşırlı kıyafetinin üzerine bir elmas kolye takan güzel sanatçı sarı saçlarını kıvırcık bir saç stili haline getirdi ve göz alıcı bir makyaj yaparak Hollywood ihtişamını gözler önüne serdi.

İşte Rita Ora'nın reklam çekiminden hayranları ile paylaştığı o pozlar