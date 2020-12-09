İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Şarkıcı Nez'in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu

Bir döneme şarkıları ve dans şovuyla damgasını vuran şarkıcı Nez, saçlarını kazıttı. Nez'in yeni imajı sosyal medyada gündem yarattı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:25
Şarkıcı Nez'in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu
Takip Et:

2000’li yıllara ‘Sakın Ha’ şarkısıyla damgasını vuran Nez, yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. 41 yaşındaki şarkıcı, saçlarını kazıtarak son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

‘’Depresyonda değilim’’

Saçlarını kazıtmasıyla gündeme oturan güzel şarkıcı, yeni imajının farklı bir nedeni olmadığını belirterek ‘’Depresyonda değilim, hayır sevgilimden de ayrılmadım’’ ifadelerini kullandı.

Nez’in yeni tarzı takipçilerinin ilgilisini topladı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alarak beşinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Nez, önceki gün Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırdı.



Son Güncelleme: 09.12.2020 22:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NezSaçİnstagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 aylık hamile olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den yeni poz!
8 aylık hamile olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'den yeni poz!
Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevcan Yaşar'dan darp görüntüleri!
Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Sevcan Yaşar'dan darp görüntüleri!
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı
Elle Türkiye dergisine konuşan Büşra Develi, ataerkil baskı yaşamadığını söyledi
Elle Türkiye dergisine konuşan Büşra Develi, ataerkil baskı yaşamadığını söyledi
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan yürek burkan açıklama
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan yürek burkan açıklama
Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi sessizliğini bozdu
Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi sessizliğini bozdu

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Ahmet Çakar koronavirüs açıklamasına doğru mu? Ahmet Çakar'dan canlı yayında corona virüs vefat açıklaması
Covid19 yasakları bugün başlıyor!
Emziren annelerde göğüs ucu yarasına ne iyi gelir? Göğüs ucu yarası için tedavi önerileri
KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Yurt başvurusu için hangi belgeler gerekli?
KOSGEB'den yeni iş fikirlerine destek! Ne kadar para desteği veriyor?
Kanal D canlı yayın akışı 10 Aralık 2020 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kanal 7 Emanet dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular kimlerdir?
33. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler
Okullarda sınavlar nasıl olacak? Ortaokullarda ve liselerde sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Aralık 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.