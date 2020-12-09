Şarkıcı Nez'in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu

2000’li yıllara ‘Sakın Ha’ şarkısıyla damgasını vuran Nez, yeni imajıyla takipçilerinin karşısına çıktı. 41 yaşındaki şarkıcı, saçlarını kazıtarak son halini sosyal medya hesabından yayınladı.
‘’Depresyonda değilim’’
Saçlarını kazıtmasıyla gündeme oturan güzel şarkıcı, yeni imajının farklı bir nedeni olmadığını belirterek ‘’Depresyonda değilim, hayır sevgilimden de ayrılmadım’’ ifadelerini kullandı.
Nez’in yeni tarzı takipçilerinin ilgilisini topladı.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alarak beşinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Nez, önceki gün Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları kaldırdı.
Son Güncelleme: 09.12.2020 22:25