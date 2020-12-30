Şarkıcı Linet imaj yeniledi! Görenler Linet'e ne oldu dedi

Bir TV kanalında yayınlanan İbo Show'a konuk olan ve değişimi ile sosyal medyaya bomba gibi düşen Şarkıcı Linet’i görenler tanıyamadı. Sosyal medyada yeni imajıyla birlikte çok konuşulan Linet adeta bambaşka birine dönüştü.

Linet son paylaşımı ile yine hayranlarını şaşırttı. Kısacık kestirdiği saçları ile magazin dünyasına bomba gibi düşen Şarkıcıyı görenler tanımadı. Adeta bambaşka birine dönüşen Linet kısacık kestirdiği sarı saçları ile hayranlarına bir sürpriz daha yapmış oldu.

Şimdiye kadar geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet’in son imajı ise ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada paylaştığı yeni imajıyla olan fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum alırken bir çok takipçisi Linet'i beğenirken eleştiren hayranları da oldu.



Kısacık saçları ile yoga sonrası çektiği fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Linet geçtiğimiz yaz kalça büyütme estetiği sonrasında giydiği mini şortuyla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.