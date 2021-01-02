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Şarkıcı Kutsi yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi!

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, yeni sevgilisi Sibel Ülker ile ilk kez görüntülendi. Ünlü şarkıcı muhabirlerin görüntü almasını engelleyerek, 'Hanımefendiyi çekmeyin' dedi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:17
Şarkıcı Kutsi yeni aşkı ile ilk kez görüntülendi!
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Ünlü şarkıcı Kutsi, sevgilisi Feyza Çıpa’dan kısa bir süre önce ayrılmıştı. Aynı dizide rol aldığı Sibel Ülker ile yeni bir aşka yelken açan Kutsi, sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.

Kutsi yeni aşkı ile yakalandı!

Evliyken Feyza Çıpa ile sevgili olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, yaklaşık 6 ay önce ilişkisini sonlandırmıştı. ‘Benim Adım Melek’ adlı dizide rol alan Kutsi, meslektaşı Sibel Ülker ile ilişki yaşamaya başladı. Bir benzin istasyonunda muhabirlerin kamerasına takılan Kutsi, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Muhabirleri karşısında gören Kutsi, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. 



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:17
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Anahtar Kelimeler:
KutsiSibel ülkerBenim Adım Melek
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