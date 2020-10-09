Şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımlarıyla gündem oldu

Sosyal medyanın son gündem maddelerinden biri dünyaca ünlü sanatçı Halsey oldu. Halsey Twitter hesabından Türkçe bir tweet’i paylaştı. Ünlü sanatçının bu paylaşımı hayranlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.

Asıl ismi Ashley Nicolette Frangipane olan ABD’li şarkıcı Twitter hesabından ‘Herkes sakin olsun’ tweetini paylaştı. Şarkıcının hayranları tarafından bu paylaşıma binlerce yorum yapıldı.

Halsey sonrasında Instagram hesabından da bir paylaşım yaptı. Hikayeler kısmından paylaşım yapan sanatçı, Türk mizah dergisinin adını taşıyan kupasını takipçilerine duyurdu.

Bu paylaşımlar şarkıcının Türkiye’ye geldiği şeklinde yorumlandı. Halsey geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 oranında Türk çıktığını açıklamıştı. Türkçe öğrenmek için çalıştığını ifade eden Halsey, sosyal medyanın ana gündem maddelerinden bir tanesi oldu.