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Şarkıcı Gülşen giydiği kıyafetleriyle şaşırttı!

Ünlü şarkıcı Gülşen ailesiyle birlikte paparazziler tarafından görüntülendi. Gülşen'in giydiği kıyafe görenleri şaşırttı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:37
Şarkıcı Gülşen giydiği kıyafetleriyle şaşırttı!
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44 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülşen ailesiyle birlikte Nişantaşın'da paparazziler tarafından hastaneden çıkarken görüntülendi.

Ünlü şarkıcı eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur araçlarına binerken magazin muhaberilerinin sorularını yanıtladı. Güzel şarkıcı giydiği kıyafetleriyle görenlerinde ilgi odağı oldu.

Şarkıcı Gülşen vücudunun neredeyse ttamamını örten montlu kombinini, kışlık çorap ve terlikle tamamladığı dikkatlerinden kaçmadı.

Makyaj yapmadığı görülen güzel şarkıcı magazin muhabirlerinin sorularını cevaplarken gözlük takmasıda dikkat çekti. Muhabirlere konuşan güzel şarkıcı ailecek sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu, kontrol için hastaneye geldiklerini ifade etti.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:37
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Anahtar Kelimeler:
GülşenGülşen Kombini
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