Şarkıcı Güllü'nün şaşırtan değişimi! 70 kilo verdi

Almış olduğu aşırı kiloları ile dikkatleri çeken v uzun yıllardır bu kilolar ile mücadele etmeye çalışan şarkıcı Güllü 2017 yılında yattığı ameliyat masasında mide ameliyatı geçirerek midesine tüp taktırdı. Ameliyat sonrasında hızla kilo vermeye başlayan şarkıcı 3 senede toplamda 70 kilo verdi. Yeni görüntüsü il oldukça şaşırtan şarkıcı artık çok mutlu olduğunu ve yeni görüntüsünden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Bu tarz ameliyatların herkese uygun olmadığını ve oldukça tehlikeli olabileceğini de ekleyen Güllü operasyonun oldukça ciddi olduğundan bahsetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

4 yıl önce kaybettiği annesinin ölümüyle ilgili de konuşan şarkıcı Güllü gözyaşlarına hakim olamayarak annesini vefatı sırasında sahnede olduğunu ve annesinin geçirdiği bir operasyon sonrasında hayatını kaybettiğini ve sağlıklı bir birey olan annesinin sadece şeker hastalığının olduğunu ve onun dışında hiçbir şikayeti olmadığını dile getiren şarkıcı Güllü kiloları sağlığını tehdit ettiğini ve yürümekte zorlanan annesi için kendilerinden izinsiz operasyon geçirdiğini çünkü bilselerdi izin vermeyeceklerini ve o anları göz yaşlarıyla anlattı.

